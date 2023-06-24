Кадыров назвал предательством мятеж ЧВК "Вагнер" и выразил поддержку Путину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает каждое слово Владимира Путина и назвал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" предательством.

"Происходящее – это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, чеченские бойцы выехали в зоны напряженности и сделают все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.

"У нас есть Верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Сам обзванивает командиров на земле и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он – все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации – это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет", – заявил глава Чечни.

Он призвал бойцов не вестись на провокации, поскольку безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего.

Кадыров обратил внимание на то, как этой ситуацией пользуются враги РФ на Западе. По его словам, появилось много вбросов, вранья и лживых призывов, которые пугают россиян, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. По мнению главы Чечни, все это ожидаемые последствия предательского марша Евгения Пригожина.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.