Путин считает "ударом в спину" действия, раскалывающие единство общества

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Российские власти не допустят повторения трагедии гражданской войны и защитят государство и народ от любых угроз, в том числе, от внутреннего предательства, заявил Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам 24 июня.

"Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев… Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности… И потому действия, раскалывающие наше единство, – это, в сущности, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются в настоящее время на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", – отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, за жизнь и суверенитет. Глава государства обратился, в частности, к тем, кого обманом или угрозами толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа. Он отметил, что против РФ направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Президент выразил мнение, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа, идет борьба за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

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