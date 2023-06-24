Путин заявил, что ВС РФ получили приказ нейтрализовать тех, кто организовал мятеж

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Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом президент заявил в ходе экстренного обращения к россиянам.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это", – отметил глава государства.

Путин добавил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

"Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, в том числе по ситуации в Ростове", – заявил президент.

Путин призвал тех, кого втянули в вооруженный мятеж, не совершать роковую ошибку.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В Минобороны сообщили, что ВСУ, воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, сосредотачивают свои подразделения для наступательных действий на бахмутовском тактическом направлении.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.