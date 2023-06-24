Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Кадрами делится пресс-служба президента.

Глава государства сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений. По его словам, войска сражаются героически.

"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа", – заявил Путин.

Он сообщил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, за жизнь и суверенитет. Против РФ направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа, идет борьба за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

"Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", – сказал глава государства.

Путин назвал героями бойцов "Вагнера", которые сражаются в спецоперации. Как он заметил, их имя и славу предали те, кто организовал мятеж.

"Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции. Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", – заявил лидер страны.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Президент сообщил, что дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в Москве, Московской области, ряде других регионов. Также будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.

"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан", – заключил Путин.

Он призвал тех, кого пытаются втянуть в вооруженный мятеж, не совершать роковую и трагическую ошибку и сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.