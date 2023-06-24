В Воронежской области отменили все массовые мероприятия – губернатор

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Власти Воронежской области решили отменить все ближайшие массовые мероприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас ситуация стабильная, и все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее Гусев говорил, что проводит постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. По его словам, принимаются все меры для безопасности жителей области.

Глава региона призвал жителей с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, а также доверять только проверенной информации от официальных источников.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону.

Также Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.