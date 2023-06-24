В Воронежской области могут отменить все мероприятия и ввести досмотр авто – губернатор

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что проводит постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Принимаются все меры для безопасности жителей области. По словам Гусева, при необходимости местные власти могут ввести запрет на проведение массовых мероприятий, а также дополнительные меры по досмотру автомобилей.

Глава региона призвал жителей с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, а также доверять только проверенной информации от официальных источников.

Ранее Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.