Путин назвал изменой и предательством текущую ситуацию

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Россия намерена жестко реагировать на предательство, текущая ситуация является изменой и предательством, заявил Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам 24 июня.

"[Мы] защитим и наш народ, и нашу государственность от любой угрозы. В частности, от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене... и своей стране, и своему народу", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, за жизнь и суверенитет. Глава государства обратился, в частности, к тем, кого обманом или угрозами толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа. Он отметил, что против РФ направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Президент выразил мнение, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа, идет борьба за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ 22 июня