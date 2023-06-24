Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над внешним и внутренним врагом

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать Россию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, раскол и предательство – это путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. При этом он пообещал, что власти этого не допустят и враг будет разбит.

"Победа будет за нами! – заключил зампред Совбеза.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает каждое слово Владимира Путина и назвал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" предательством. По его словам, чеченские бойцы выехали в зоны напряженности и сделают все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.