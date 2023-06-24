Медведев допустил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты

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В подготовке мятежа могли участвовать иностранные специалисты и лица, которые служили в элитных подразделениях Вооруженных сил России, заявил журналистам Дмитрий Медведев.

"С учетом высокой подготовленности замысла... качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, которые ранее проходили службу в элитных частях Вооруженных сил России, а возможно, и иностранных специалистов", – цитирует ТАСС замглавы Совбеза РФ.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина