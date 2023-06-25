Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная

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Обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная, пишет РИА Новости.

По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

Ситуация в государстве обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе Вооруженных сил РФ по тыловым лагерям. Он призвал сторонников выйти против военного руководства страны. В Минобороны России опровергли эту информацию.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Уже вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение президента об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Пригожин позже рассказал, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО