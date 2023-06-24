Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ

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Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, передает Пул Первого.

Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения "Вагнера" на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лукашенко.

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Там также заявили, что сейчас есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", с гарантиями безопасности для ее бойцов.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

С экстренным обращением по сложившейся ситуации выступил Владимир Путин. Президент РФ призвал втянутых в мятеж не совершать роковую ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации