Сербия освободила трех задержанных полицейских непризнанного Косова

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Сербские судьи вынесли решение освободить из-под стражи трех косовских спецназовцев, которых ранее задержали в центральной части страны. Об этом сообщает агентство "Танюг".

При этом обвинительный приговор остался в силе.

"После проведения предварительного следствия и вынесения Генеральной прокуратурой города Кралево обвинительного заключения в отношении подозреваемых Б. С., Р. З. и Ш. М. по уголовному делу о незаконном производстве, хранении, ношении и оборота оружия и взрывчатых веществ <...> управление Верховного суда в городе Кралево утвердило обвинительный акт в отношении обвиняемых и вынесло решение, в соответствии с которым им было отменено заключение под стражу", – говорится в решении суда.

О задержании трех вооруженных косовских спецназовцев сообщили 19 июня. По данным следствия, задержанные имели при себе пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы.

Ранее на севере Косова прошли беспорядки в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

После переговоров Премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти сообщил, что готов назначить через несколько месяцев выборы мэров городов, расположенных на севере края, а после – вывести полицию.

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