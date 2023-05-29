Силы НАТО атаковали сербов в Косове – СМИ

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Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета "Вечерне Новости".

Как уточнили в издании, сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое заняли представители приштинской специальной полиции. Силы прибыли в муниципалитет и потребовали митингующих отойти от здания.

В ответ сербы сели на землю с поднятыми вверх руками, показывая, что не имеют при себе оружия.

Тогда, по данным издания, силы КФОР применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, были слышны звуки стрельбы, передают журналисты.

В результате инцидента ранены два человека, сообщают в издании.

Ранее сообщалось, что около 10 сербов пострадали в муниципалитете Звечан на севере Косова в результате столкновений с местной полицией. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние повышенной боевой готовности.

Впоследствии стало известно, что КФОР заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косова. Отмечалось, что самая напряженная обстановка наблюдается в Звечане. Там толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, однако ее остановила полиция.