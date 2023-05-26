Порядка 10 сербов пострадали в результате столкновений на севере Косова – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Marjan Vucetic

Около 10 сербов пострадали в муниципалитете Звечан на севере Косова в результате столкновений с местной полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Радио и телевидение Сербии".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Сербии Александр Вучич отдал приказ армии страны выдвигаться в сторону административной границы с Косовом и Метохией. Позже эту информацию подтвердил министр обороны страны Милош Вучевич.

Отмечалось, что причиной отправки войск в сторону непризнанной республики стало насилие местной полиции по отношению к проживающим в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче сербам.

Между тем в конце марта президент Сербии сообщал, что Белград и Приштина смогли достичь соглашений в нескольких пунктах по плану Запада для Косова. В частности, за Приштиной закрепили обязательство по формированию в Косове сообщества сербских муниципалитетов.

