Глава Минобороны Сербии подтвердил выдвижение армии в сторону Косова

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Армия Сербии действительно получила приказ выдвигаться в к административной границе с Косовом. Это следует из публикации вице-премьера и главы Минобороны страны Милоша Вучевича в Twitter.

"Президент <...> Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", – написал политик.

О выдвижении сербских войск в сторону непризнанной республики ранее сообщала газета "Вечерне новости". Отмечалось, что соответствующее решение было принято из-за насилия местной полиции по отношению к проживающим в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче сербам.

До этого Александр Вучич сообщал, что Белград и Приштина смогли достичь соглашений в нескольких пунктах по плану Запада для Косова. В частности, за Приштиной закрепили обязательство по формированию в Косове сообщества сербских муниципалитетов.

