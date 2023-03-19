Белград и Приштина достигли соглашения в некоторых пунктах плана для Косово – Вучич

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина во время переговоров в Охриде достигли соглашений в нескольких пунктах по плану Запада для Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сербского лидера.

Переговоры длились около 12 часов. По словам Вучича, достигнутые соглашения станут рамками плана имплементации для обеих сторон. Он также отметил, что в конечном итоге Европейскому совету предстоит оценить, кто и сколько сделал из плана имплементации.

В частности, Приштина должна начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии.

"Будут они это делать или нет – неизвестно", – добавил Вучич.

Глава Сербии отметил, что переговоры еще не завершены, поскольку проблему Косово невозможно решить за одну ночь.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово согласовали последовательность действий по нормализации отношений, первом шагом которого должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

Ранее Александр Вучич заявил, что власти Сербии готовы обсуждать реализацию плана Евросоюза касательно Косово, кроме признания независимости самопровозглашенной республики.

Тогда Вучич подчеркнул, что, пока он является президентом Сербии, он не подпишет ни независимость Косово, ни его членство в ООН.

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