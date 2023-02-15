В МИД РФ назвали поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством

Фото: ТАСС/АР/Manuel Balce Ceneta

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала направленное президентом США Джо Байденом сербскому лидеру Александру Вучичу поздравление с Днем государственности республики, назвав его хамским и уничижительным. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, адресованное Вучичу предложение вместе "призвать Россию к ответу" следует воспринимать не как привычное давление, а как стремление переделать Сербию на свой лад.

"Это открытая попытка переделать страну под Соединенные Штаты Америки. Ни под какой не Евросоюз, потому что они очень часто прикрываются евроинтеграционным будущим Белграда, говоря, что для этого нужно предпринять такие-то шаги. На самом деле речь идет о попытке Вашингтона переделать, перекроить Сербию – не только внутри, но и с точки зрения границ", – сказала она.

Захарова пояснила, что Вашингтон хочет добиться полного отделения Косова от Сербии де-юре и де-факто, для чего постоянно пытается заставить Белград официально признать его суверенитет.

"Белград всегда исходил из того, что Косово – это часть Сербии, не просто историческая, но и юридическая, закрепленная в национальных границах, в национальном законодательстве", – отметила она.

По словам Захаровой, поздравление Байдена наглядно демонстрирует, что Соединенные Штаты не признают ценностей и традиций Сербии. Дипломат полагает, что США хотят "переделать" сербов так, как это было сделано на Украине.

"Они не могли принять менталитет, философию, сознание, ценности, традиции этих людей. Точно так же они стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии. Поэтому то, как, на мой взгляд, по-хамски президент США "поздравил" Сербию, говорит о многом", – добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осознает, какое давление Запад оказывает на Сербию. Представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия очень ценит позицию сербских властей.



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