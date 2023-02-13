Захарова прокомментировала присвоение российского имущества Киевом

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ответ на вопрос СМИ в связи с очередными незаконными действиями киевского режима. Об этом сообщает на официальном сайте МИД РФ.

Вопрос от СМИ был задан по поводу утверждения кабмином Украины 10 февраля этого года постановления о регулировке продажи конфискованных российских активов и имущества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что продаже подлежат сотни объектов. Денежные средства пойдут на пополнение спецфонда и восстановление энергосистемы, жилья, разминирование территорий страны и другие задачи.

"Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества", – сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что киевский режим не смущают противоправные действия. Она провела аналогию с нацистской Германией, которая осуществляла грабеж, отнимая имущество других людей в странах Европы и Советском Союзе.

Захарова отметила, что режим президента Владимира Зеленского работает таким же образом. Она заявила, что Украина пропитана коррупцией. Граждане этой страны приносят себя в жертву "геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки". В это же время западная помощь не будет оказана простым украинцам.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют конфисковать замороженные российские активы.

По словам дипломата, практически все страны Запада, в том числе и Соединенное Королевство, признают незаконность подобных действий.



Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

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