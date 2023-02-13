Посол РФ в Лондоне сообщил о подготовке Британии к конфискации активов РФ

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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, практически все страны Запада, в том числе и Соединенное Королевство, признают незаконность подобных действий. Однако их "извращенная логика" побуждает изобретать законы, которые разрешат предпринимать подобные действия.

Он напомнил о планах властей США передать часть конфискованных активов России в пользу Украины.

"Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет", – заявил он.

В посольстве РФ оценили планы США передать российские активы Украине. Дипломаты заявили, что Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной и международной финансовой системе.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Россия может изъять активы зарубежных юрлиц в ответ на аналогичный шаг Запада. При этом он отметил, что конфискация не должна затронуть собственность физических лиц, поскольку это прямо противоречит положениям Конституции РФ.



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