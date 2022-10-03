Швейцария выступила против передачи Украине замороженных российских активов

Фото: depositphotos/swisshippo

Швейцария не поддержала предложение украинского президента Владимира Зеленского передать Украине замороженные российские активы, заявил пресс-секретарь минэкономики страны Фабиан Майенфиш.

"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", – сообщил он РИА Новости.

По мнению властей Швейцарии, подобная конфискация активов по сравнению с их заморозкой является посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права оказавшихся под санкциями граждан.

Майенфиш уточнил, что в Швейцарии на 7 июля текущего года были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости. При этом страна выразила готовность принимать участие в оказании помощи в восстановлении Украины.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!