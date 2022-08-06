Медведев ответил на заявление Зеленского о конфискации российских активов

Фото: kremlin.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российских активов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы", – говорится в его публикации.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов. Украинский лидер также утверждает, что если оценивать пакет собственности не только государства, но и резидентов, то речь идет якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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