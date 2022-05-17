Песков прокомментировал предложение об изъятии активов РФ в пользу Украины

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Возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

"Второе – подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну и, конечно, требующим соответствующего ответа", – приводит слова Пескова RT.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

