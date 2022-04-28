Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов иностранцев Киеву

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Палата представителей Соединенных Штатов приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев, передает РИА Новости.
В документе указано, что Вашингтон получает возможность конфисковать активы иностранных граждан, если средства якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия. В частности, арестованные активы могут быть направлены Киеву на восстановление страны и гуманитарную поддержку.
14 апреля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство США не будет возвращать бизнесменам РФ арестованные активы, а использует их для других целей.
25 апреля власти США одобрили потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов. Указывалось, что киевские власти запросили боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий и минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.
Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома. В свою очередь, финансовые учреждения Каймановых островов заморозили активы на 7,3 млрд долларов и создали рабочую группу для принятия решений по санкциям против РФ.
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