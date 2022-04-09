На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов

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Финансовые учреждения Каймановых островов заморозили активы, связанные с Россией, на 7,3 млрд долларов, передает портал Cayman Compass.

Кроме того, власти создали рабочую группу для принятия решений по реализации санкций против России. В состав группы войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что об этом перед ЕК отчиталась половина стран ЕС. Создана целевая группа по аресту и заморозке российских активов, которая в пятницу проведет встречу с представителями США и Украины.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

