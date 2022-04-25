США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства

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Власти США одобрили потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству страны.

В агентстве заявили, что украинские власти запросили боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий и минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев. Во время визита они заявили о постепенном возвращении дипломатов на Украину. По их данным, этот процесс должен начаться на этой неделе.

Блинкен и Остин также рассказали о выделении свыше 700 миллионов долларов Украине в виде прямой и непрямой военной помощи.

Президент США Джо Байден заявил о готовности лично посетить Киев. При этом он отметил, что пока таких решений не принималось. Позже в Белом доме опровергли планирование данной поездки. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Байден готов ко всему, в том числе к поездке на Украину, однако об этом речи не идет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

