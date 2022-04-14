Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

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Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе традиционного общения главы государства с прессой перед посадкой в самолет журналисты поинтересовались у него, кого из высшего руководства страны он мог бы отправить посетить столицу Украины. Байден заметил, что по этому поводу пока решений не принималось. Затем он в шутку спросил у задавшего вопрос, готов ли тот поехать, на что получил аналогичный вопрос – на него президент ответил утвердительно.

До этого американская газета The Politico сообщала, что в Белом доме обсуждается вопрос отправки на Украину одного из представителей администрации, чтобы продемонстрировать поддержку страны. В числе возможных кандидатов назывались сам Байден, вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

В феврале, еще до начала российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР, посетить Украину Байдена приглашал президент страны Владимир Зеленский. Тогда украинский лидер предположил, что визит американского коллеги поспособствовал бы деэскалации усугублявшейся ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

