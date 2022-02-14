Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Киев в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте офиса украинского лидера.

"Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку", – отмечается в материале.

По мнению украинского президента, визит Байдена в Киев способствовал бы деэскалации ситуации.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом", – сказал Зеленский.

Как утверждается на сайте, во время прошедшего в воскресенье, 13 февраля, телефонного разговора Байден и Зеленский подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий.

"Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов", – говорится в материале.

Кроме того, Зеленский указал на необходимость получить гарантии безопасности от Вашингтона. Он добавил, что Украина готова вести разговор на данную тему в любых форматах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал незамедлительно ввести санкции против России.

При этом президент Украины отметил, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но не будет подвергаться провокациям.