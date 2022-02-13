Зеленский призвал Евросоюз незамедлительно ввести санкции против России

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Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал незамедлительно ввести санкции против России.
При этом президент Украины отметил, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но не будет подвергаться провокациям. По словам Зеленского, страна находится в состоянии паники с 2014 года, поэтому украинские власти готовы к развитию любого сценария.
"Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Также Зеленский поблагодарил Мишеля за макрофинансовую помощь Евросоюза и отметил необходимость определения четких перспектив относительно полноправного членства Украины.
Ранее рейтинговое агентство Moody's оценило сценарии возможного обострения ситуации вокруг Украины и более жестких санкций против России.
По информации агентства, российско-украинский конфликт не перейдет в прямой военный конфликт, так как Россия в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки.
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