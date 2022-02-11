Украина ввела санкции против российской компании из-за трансляции телеканалов РФ

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против российской компании "Витрина ТВ" из-за трансляции телеканалов РФ. Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.

Он отметил, что ООО "Витрина ТВ" зарегистрировано в Москве.

"Это компания, которая поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране", – цитирует Данилова РИА Новости.

Ранее рейтинговое агентство Moody's оценило сценарии возможного обострения ситуации вокруг Украины и более жестких санкций против России. По информации агентства, российско-украинский конфликт не перейдет в прямой военный конфликт, так как РФ в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки.