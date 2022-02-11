Украина ввела санкции против российской компании из-за трансляции телеканалов РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против российской компании "Витрина ТВ" из-за трансляции телеканалов РФ. Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.
Он отметил, что ООО "Витрина ТВ" зарегистрировано в Москве.
"Это компания, которая поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране", – цитирует Данилова РИА Новости.
Ранее рейтинговое агентство Moody's оценило сценарии возможного обострения ситуации вокруг Украины и более жестких санкций против России. По информации агентства, российско-украинский конфликт не перейдет в прямой военный конфликт, так как РФ в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки.
The Washington Post предрекает падение Киева за пару дней в случае войны с РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: