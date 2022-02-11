Парламент Великобритании одобрил ужесточение санкционного режима против России

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Парламент Великобритании поддержал ужесточение санкционного режима против России. Об этом пишет РИА Новости.
Новый порядок уже вступил в силу. Теперь ограничения разрешено вводить против более широкого круга лиц и компаний.
В частности, под санкции могут подпасть предприятия, представляющие стратегическую и экономическую важность для России. Кроме того, к вовлеченным лицам теперь относятся те, кто получает выгоду от властей РФ или оказывает им поддержку.
К этой же категории причисляются те, кто предоставляет финансовые услуги, технологии, фонды и ресурсы, позволяющие дестабилизировать ситуацию на Украине, а также препятствует работе международных организаций, ведет бизнес с Донбассом и торгует в Крыму.
Под санкции также могут подпасть предприятия, аффилированные с властями России. Ограничения также грозят владельцам и руководителям подобных компаний.
Как уточняется в документе, речь идет о предприятиях, которые контролируются российскими властями, финансируются государством или получают деньги от Российского фонда прямых инвестиций или Фонда национального благосостояния.
Представляющими стратегическую важность для России признаются следующие сектора – химический, строительный, военный, энергетический, электроники, финансовых услуг, транспортный, а также информации, коммуникаций и цифровых технологий.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила России серьезными последствиями в случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.
До этого в российском министерстве иностранных дел выразили мнение, что Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном.
МИД РФ призвал Великобританию не распространять ложные новости о вторжении на Украину
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