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политика

14:13

Трасс пригрозила РФ последствиями из-за ситуации вокруг Украины

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила России серьезными последствиями в случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает RT.

Такое мнение Трасс выразила после диалога с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У России еще есть время, возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования. Если этот путь не будет избран, то будут серьезные последствия для России, Украины и всей Европы", – сказала глава МИД Великобритании.

Ранее в российском министерстве иностранных дел выразили мнение, что Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном. В частности, речь идет о темах, касающихся партнеров по СБ ООН и "Группе двадцати".

В начале февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы диалога с Россией и урегулирования напряженности вокруг Украины.

Джонсон и Шольц в беседе между собой указали на важность четкого и последовательного послания для России на случай возможной военной агрессии.

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