В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о российской агрессии

Фото: facebook.com/RussianEmbassy
Чрезмерное использование термина "российская агрессия" подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для демонстрации единства.
Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о необходимости выступить "единым фронтом против агрессии" России.
"Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение", – говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Дипломаты также указали, что из-за военной поддержки Киева со стороны НАТО, в частности, Великобритании, ситуация на Украине становится все более взрывоопасной.
"И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной <...>. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада", – отметили в дипмиссии.
В посольстве РФ считают, что британские политики и лояльные СМИ слишком часто используют фальшивый лозунг – "возможная российская агрессия против Украины".
"Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике", – сказано в заявлении.
В диппредставительстве напомнили, что Россия сделала НАТО ряд предложений о способах снижения напряженности, а форум G7 мог бы стать площадкой для обсуждения, однако пока Москва не слышит ничего, кроме агрессивных лозунгов, заключили в посольстве.
Ранее глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и западные страны разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России, который включает в себя санкции на случай гипотетического вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.
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