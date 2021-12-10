Отношения России и Запада подошли к критической черте – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, которые могут привести к масштабным конфликтам в Европе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов.
"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что диалог с США по вопросам обеспечения безопасности остро необходим, так как отношения между Россией и коллективным Западом дошли до критической точки.
"Вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран – членов НАТО <...> регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", – отметили в министерстве.
В МИД сочли необходимым привлечение ОБСЕ к дискуссиями по решению проблем евробезопасности. В российском ведомстве призвали приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей.
Ранее сообщалось, что 9 декабря корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, при этом никаких заявок подано не было. Береговая охрана предупредила судно о необходимости подачи соответствующей заявки, однако его экипаж сообщил, что не планирует проходить через пролив.
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