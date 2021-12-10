В МИД РФ прокомментировали действия украинского корабля у Керченского пролива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инцидент с украинским военным судном у Керченского пролива является частью общего комплекса провокативных действий у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-моему, это очевидно, это – очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", – сказала она в эфире Первого канала.

Захарова отметила, что такие выводы можно сделать исходя из заявлений российских силовых структур в связи с данным инцидентом.

Ранее о провокационном характере действий украинского военного судна заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

9 декабря корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, при этом никаких заявок подано не было. Береговая охрана предупредила судно о необходимости подачи соответствующей заявки, однако его экипаж сообщил, что не планирует проходить через пролив.

К вечеру того же дня "Донбасс" лег на обратный курс – это совпало со временем окончания переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.