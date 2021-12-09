В ФСБ сообщили, что украинский военный корабль лег на обратный от Керчи курс

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Корабль ВМС Украины "Донбасс", двигавшийся в сторону Керченского пролива, лег на обратный курс. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на запросы судно не реагирует.

"Корабль управления Донбасс лег на обратный от Керченского пролива курс", – говорится в сообщении.

В ФСБ также сообщили, что действия украинского экипажа расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

В четверг, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что утром корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

При этом заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ведомства, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи необходимых заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.