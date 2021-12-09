На Украине прокомментировали ситуацию с военным кораблем "Донбасс" в Керченском проливе

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В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не владеют информацией о ситуации с кораблем "Донбасс", который, по данным ФСБ России, движется в сторону Керченского пролива. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "РБК-Украина".

"В комментарии "РБК-Украина" пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", – сообщается на сайте агентства.

В четверг, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива, при этом судно не выполняет требования изменить курс.

По информации службы, корабль управления "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива в 09:12 9 декабря.

В службе также рассказали, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ФСБ, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи необходимых заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.