На Украине прокомментировали ситуацию с военным кораблем "Донбасс" в Керченском проливе

09 декабря, 23:09
Фото: depositphotos/mariakarabella
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не владеют информацией о ситуации с кораблем "Донбасс", который, по данным ФСБ России, движется в сторону Керченского пролива. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "РБК-Украина".
"В комментарии "РБК-Украина" пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", – сообщается на сайте агентства.
В четверг, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива, при этом судно не выполняет требования изменить курс.
По информации службы, корабль управления "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива в 09:12 9 декабря.
В службе также рассказали, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ФСБ, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи необходимых заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.
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