Россия закрыла часть Черного моря для иностранных судов

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С 24 апреля Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря, сообщает РИА Новости.

Ограничение вступит в силу в 21:00 и будет действовать до 21:00 31 октября. На это время попасть нельзя будет на участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и участок возле западной оконечности Крыма.

Все эти зоны находятся в пределах территориальных вод России, и их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Основанием для решения стало проведение в этих районах учений российского флота.

До этого стало известно, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море на фоне роста военной активности РФ на границе с Украиной.

Ранее представитель госдепа США Нед Прайс назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря эскалацией со стороны России.

Также он обвинил РФ в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море. Прайс повторил обеспокоенность США предполагаемым масштабным наращиванием военных РФ возле украинских границ, которого там не было с 2014 года.