ЕС насчитал 150 тысяч российских военных на границе с Украиной

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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что развертывание сил РФ у границ с Украиной является "крупнейшим в истории".

"Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации", – сказал он по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД. ​

При этом Боррель добавил, что не может сказать о происхождении данной цифры. Оданко он подчеркнул, что ситуация является причиной для беспокойства, передает ТАСС.

Верховный представитель ЕС добавил, что содружество выражает полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призывает Россию к деэскалации.

"Мы продолжим поддерживать усилия в рамках нормандского формата. Мы подтвердили, что ЕС примет участие на саммите "Крымской платформы" 23 августа", – добавил он.

Ранее сообщалось, что прошедшие в понедельник переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата закончились безрезультатно.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.