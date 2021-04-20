ЕС насчитал 150 тысяч российских военных на границе с Украиной

04:15
Фото: AP/AFP/Francois Walschaerts
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что развертывание сил РФ у границ с Украиной является "крупнейшим в истории".
"Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации", – сказал он по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.
При этом Боррель добавил, что не может сказать о происхождении данной цифры. Оданко он подчеркнул, что ситуация является причиной для беспокойства, передает ТАСС.
Верховный представитель ЕС добавил, что содружество выражает полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призывает Россию к деэскалации.
"Мы продолжим поддерживать усилия в рамках нормандского формата. Мы подтвердили, что ЕС примет участие на саммите "Крымской платформы" 23 августа", – добавил он.
Ранее сообщалось, что прошедшие в понедельник переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата закончились безрезультатно.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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