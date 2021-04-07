Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет открывать огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним.

"Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта", – сказал Кулеба в интервью газете Liberation.

Министр добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.

По его словам, "до декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось".

Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках "нормандского формата" должна быть более активной для движения "к реальному урегулированию".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Согласно Минским соглашениям, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.