В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Военные Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

Как заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, с его помощью Вооруженные силы Украины корректировали огонь по поселку Молодежное.

По его словам, 13 марта украинские военные выпустили по району шесть зарядов из минометов, передает агентство "Луганскинформцентр".

Благодаря радиоэлектронной станции "Тритон М1", разработанной специалистами ЛНР, был обнаружен и подавлен канал управления и навигации беспилотника, после чего он потерпел крушение над позициями ВСУ.

Филипоненко отметил, что невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре вынудили противника прекратить стрельбу.

Ранее в ЛНР заявили, что количество нарушений режима прекращения огня украинскими вооруженными формированиями существенно возросло.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Согласно Минским соглашениям, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.