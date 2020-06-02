На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате".

Такую позицию Киева политик изложил в статье на сайте Атлантического совета – исследовательского центра под эгидой НАТО, сообщает "Газета.ру".

По мнению Резникова, переговоры следует проводить без участия России, так как Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

При этом вице-премьер полагает, что Киев не должен отказываться от "Минского формата", поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

После этого Украина ликвидировала свой ядерный потенциал, а Россия, Великобритания и США гарантировали стране безопасность.

Ранее стало известно о планах украинских властей ликвидировать администрацию самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.