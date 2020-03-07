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Политика

09:08

В Совфеде оценили слова Зеленского о Донбассе

власть политика за рубежом

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе. Он заявлял, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров через год в том случае, если ситуация в течение этого срока не поменяется, передает RT.

"Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно", – отметил Джабаров.

По его словам, республики пока еще верят в такой формат, однако после выхода Киева из его состава вопросы будут решаться более радикальными способами.

"Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя", – резюмировал сенатор.

Ранее новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым. Он заявил, что полуостров является частью Украины, а потому перекрывать воду там не будут. В Совфеде подобные мысли сочли здравыми, однако выразили уверенность, что Денис Шмыгаль возьмет свои слова назад.

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