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В мире

18 февраля, 15:43

Зеленский созвал заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе

за рубежом

Фото: TASS/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с событиями в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Возле территории самопровозглашенной Луганской народной республики были обстреляны позиции украинской армии. В свою очередь, представители ЛНР сообщили, что представители вооруженных сил страны подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям военных самопровозглашенной республики.

Зеленский сообщил о наличии потерь в ходе столкновения. В то же время он отметил, что его правительство будет и дальше придерживаться международным договоренностям и не допустит эскалации конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль планирует в ближайшее время выяснить детали столкновения в Донбассе.

До этого Песков высказался об идее Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе. Пресс-секретарь отметил, что при рассматривании инициативы необходимо принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик.

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