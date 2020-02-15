Зеленский предложил провести выборы в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой ведется на странице его офиса в Facebook.

"Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму", – сказал Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

Во время пресс-конференции украинский лидер также заявил, что Киев готов к миру в Донбассе, но на своих условиях. Он выразил уверенность, что за пять лет его правления страной он сможет прийти к урегулированию конфликта в регионе.

"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский поделился своими планами на будущее. По его словам, в ближайшее время он планирует посетить США, отметив, что американского лидера Дональда Трампа он пригласил в Киев.

"Мы всегда рады видеть всех на Украине. Я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня", – сказал президент.

Он подчеркнул, что говорил госсекретарю Майку Помпео, что хочет, чтобы его визит в США был чем-то личным для стран, чтобы был подписан ряд контрактов, результат которых порадовал бы государства.

Ранее Зеленский отмечал, что готов встретиться с президентом России, если в этом возникнет необходимость. Однако в настоящий момент переговоров о встрече глав государств не ведется.

Сейчас между Путиным и Зеленским установлен рабочий контакт. Президенты России и Украины регулярно ведут переговоры по телефону. Впервые они провели телефонный разговор 11 июля 2019 года, последний их разговор состоялся в феврале 2020 года.

Путин и Зеленский подняли вопросы поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования. Президент РФ выразил готовность продолжать содействие освобождению и обмену лиц, связанных с конфликтом.

