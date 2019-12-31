Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа между двумя лидерами состоялась по инициативе Киева. Главы государств отметили ключевое значение газовой сделки для создания благоприятной атмосферы для решения других двусторонних проблем.

Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря. Кроме того, президенты поздравили друг друга с Новым годом и выразили надежду на дальнейшее развитие отношений между странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не задействован в обмене пленными в Донбассе напрямую, однако влияет на этот процесс косвенно.

