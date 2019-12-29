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Политика

16:55

В Совфеде отреагировали на обмен пленными в Донбассе

политика

Фото: телеграм-канал "Майор и Генерал"

Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом дает надежду на выполнение и других пунктов Минских соглашений, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он особо отметил пятый пункт (про амнистию), одиннадцатый (про конституционную реформу и особый статус) и двенадцатый (про выборы).

"Формула Штайнмайера" и очередной обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. Дело за политической волей Киева, в первую очередь, и, разумеется, Донецка с Луганском, не в последнюю", – сказал Косачев.

По его словам, при обмене пленными эта воля была проявлена, несмотря на сопротивление с обеих сторон.

Ранее в рамках процедуры обмена пленными Киев передал 87 сторонников ДНР, а Донецк – 55 силовиков. Из списка Донецка 22 человека отказались освобождаться.

Двое согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились участвовать в обмене, но решили остаться на территории Украины. Точные цифры назовут по итогам верификации.

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