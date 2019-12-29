Процедура обмена пленными началась в Донбассе

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Киев и Донбасс приступили к обмену пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас находимся на КПП Майорск. Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей", – сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Отмечается, что в рамках процедуры обмена пленными Киев должен передать 87 сторонников ДНР, а Донецк – 55 силовика. При этом Морозова добавила, что из списка Донецка 22 человека отказались освобождаться. Двое согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились участвовать в обмене, но выразили желание остаться на территории Украины. Точные цифры будут названы по итогам верификации.

Ранее представитель России в контактной группе по обмену пленными Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия процесса. Уточнялось, что произвести обмен планируется до конца года. Эту же информацию подтверждала омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Обмен пленными в Донбассе стал одним из условий, принятых в составе коммюнике по итогам саммита в "нормандском формате", который состоялся в Париже 9 декабря между Россией, Украиной, Францией и Германией.

Стороны обсудили необходимость соблюдения Минских соглашений и договорились о разведении сил к концу марта 2020 года сразу в трех новых точках Донбасса. Кроме того, лидеры стран призвали обеспечить прекращение огня в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти должны поддерживать прямой диалог с Донбассом. Глава РФ также отметил, что не поддерживает идею о пересмотре Минских соглашений, которую раньше высказал президент Украины Владимир Зеленский.

