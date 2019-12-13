Пушков прокомментировал слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможности изменения Минских соглашений. В частности, политик заявил, что "этот фокус не пройдет". Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Не иначе как ободренные намеками Меркель, что Минские соглашения надо сделать более гибкими, так как это, мол, не окаменевший документ, в Киеве уже готовят предложения по их изменению. Но этот фокус точно не пройдет – Путин об этом сказал прямо и ясно. Иллюзий быть не должно, – подчеркнул Пушков.

Политик также заверил, что в случае передачи госграниц Донбасса под контроль Украины Минские соглашения "будут убиты".

"Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. Нормандский формат будет отброшен Киевом за ненадобностью. Нынешнее состояние границы – гарантия и минского процесса, и безопасности людей", – резюмировал Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение некоторых пунктов Минских соглашений. В частности, был упомянут вопрос о контроле над границей.

До этого Зеленский оценил переговоры с Путиным. Он подчеркнул, что президент России скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки" назвала Владимира Путина победителем. Такое заключение было сделано немецким политиком "без особой радости".