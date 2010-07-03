Песков оценил высказывание Меркель о Путине после саммита

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Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о том, кто стал победителем или проигравшим по итогам саммита "нормандской четверки", передает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что все его участники преследовали одну цель – восстановить реальные усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но многое еще предстоит сделать.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем саммита "нормандской четверки" в Париже.

Первый за три года саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря. Помимо Путина и Меркель, в нем участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года. Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.