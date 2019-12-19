Путин заявил о необходимости прямого диалога властей Украины с Донбассом

Фото: Москва 24

Нужен прямой диалог украинских властей с Донбассом, заявил Владимир Путин на своей традиционной пресс-конференции.

Главу государства попросили оценить перспективы "нормандского" формата и встреч в Минске, а также ответить на вопрос, какая судьба ждет Донбасс и что он думает о Владимире Зеленском.

Президент заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам. Он отметил, что не дает оценок действиям даже отставных политиков. "У всех есть плюсы и минусы", – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Нет ничего (по урегулированию ситуации на востоке Украины. – Прим. ред.), кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", – добавил он.

По его словам, ключом "Минска – 2" является особый статус, который должен быть имплементирован в конституцию Украины. "Однако в Киеве делать этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его тоже нет", – заключил российский лидер.

Ранее украинский парламент продлил закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Теперь его срок истекает в конце 2020 года.